Les vols de clients de Brussels Airlines annulés par erreur à cause d'une panne technique

"En raison d'un dysfonctionnement dans le système de réservation le 14 décembre à partir de 14h00, des annulations incorrectes ont été effectuées et ont été communiquées automatiquement aux passagers", a expliqué le porte-parole de Brussels Airlines, Nico Cardone, à Belga. "Brussels Airlines fait tout son possible pour réparer cette erreur le plus vite possible et réserver à nouveau pour tous les passagers concernés leur vol d'origine."

Les personnes n'ayant reçu aucune notification de la part de Brussels Airlines jeudi ne sont pas concernées par cette panne. La compagnie demande de ne pas prendre contact avec le service clientèle, afin qu'il reste disponible pour les passagers touchés. Ces derniers seront informés lorsque leur réservation sera rétablie, insiste le porte-parole, qui présente ses excuses.