L'Europe surveillera davantage la plateforme hôtelière Booking

La Commission européenne a retenu la plateforme numérique de réservation hôtelière Booking parmi les "contrôleurs d'accès" sectoriels, lui donnant six mois pour remplir toutes ses obligations, a-t-elle annoncé lundi.

La législation sur les marchés numériques ("DMA") vise à garantir que les plateformes se comportent équitablement en ligne, dès le moment où elles ont atteint un certain seuil qui leur confère une incidence significative sur le marché intérieur.

Il s'agit de vérifier que ces importantes passerelles entre les utilisateurs professionnels et les consommateurs n'agissent pas comme des "goulets d'étranglement" vis-à-vis de plus petits acteurs (start-ups, etc.)