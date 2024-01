L'European milk board alerte sur l'urgent besoin de réformes dans l'agriculture

Des réformes urgentes sont nécessaires dans le secteur laitier et dans l'agriculture en général, insiste vendredi l'European milk board (EMB) en marge de la Semaine verte de Berlin, une foire internationale pour les secteurs de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de l'horticulture. "L'agriculture en Europe se trouve à un tournant", affirme Kjartan Poulsen, président de l'EMB.

Selon cette confédération qui représente 21 organisations issues de 16 pays européens, dont deux en Belgique, plusieurs éléments démontrent la fragilité actuelle du secteur agricole. Elle pointe notamment le grand nombre d'agriculteurs et agricultrices ayant cessé leur activité et le manque de jeunes pour prendre la relève, faute de perspectives.

La mise en place du Pacte vert européen, qui engendre exigences et coûts supplémentaires pour les agriculteurs et agricultrices, ainsi que les crises récurrentes qui frappent le secteur et ont entrainé une forte chute des prix, entre autres, sont également pointées du doigt par l'EMB. Ce dernier dénonce aussi un manque de volonté politique.