L'ex-CEO de bpost débouté dans une requête introduite aux États-Unis

Mi-2022, les avocats de M. Van Avermaet avaient introduit deux 'motions to dismiss', une forme de requête déposée auprès du tribunal afin de lever les poursuites avant la tenue du procès. Ces motions ont été rejetées, rapporte De Tijd. Aucune procédure d'appel n'est en principe possible, même s'il existe des exceptions. Jean-Paul Van Avermaet aurait été acquitté si ses motions avaient été acceptées.

Les plaidoiries sur le fond ne sont pas attendues à court terme. Jean-Paul Avermaet et deux autres anciens responsables de l'entreprise concurrente Seris Security sont suspectés d'avoir conclu des accords sur les prix et de s'être partagés des contrats de services de sécurité avec l'Otan et avec le ministère américain de la Défense pour la protection de bases militaires américaines en Belgique.