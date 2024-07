L'ex-PDG de Casino risque un procès pour manipulation de cours et contre-attaque

Ses avocats, Mes Marie-Alix Canu-Bernard, Nicolas Huc-Morel et Olivier Baratelli, ont dénoncé auprès de l'AFP les "insuffisances graves" des investigations, qui font "curieusement fi (...) des attaques inédites" par des vendeurs à découvert "dont le titre Casino a été l'objet". Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 9 juillet pour qu'un juge d'instruction enquête.

L'ex-PDG du distributeur Casino, Jean-Charles Naouri, risque un procès pour corruption et manipulation de cours, soupçonné d'avoir payé l'éditeur de presse Nicolas Miguet pour défendre artificiellement le cours de l'action entre 2018 et 2019, ce qu'il conteste, affirmant avoir été victime d'"attaques" de vendeurs à découvert.

Cette contre-attaque intervient après que deux magistrats du parquet national financier (PNF) ont indiqué envisager, à ce stade, de faire comparaître l'ancien patron du groupe (mars 2005 - mars 2024) devant le tribunal correctionnel de Paris, selon leur note de synthèse, datée du 8 avril et dont l'AFP a eu connaissance jeudi. Ils visent les délits de corruption active, manipulation de cours en bande organisée et complicité de délit d'initié.

Ils entendent également renvoyer en procès l'éditeur de presse et homme politique Nicolas Miguet, plusieurs fois sanctionné par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la justice, pour corruption passive, manipulation de cours en bande organisée et délit d'initié.

Le PNF pointe une "manipulation de cours orchestrée par Casino" de septembre 2018 à juin 2019, et un "pacte de corruption passé entre Nicolas Miguet et Casino".