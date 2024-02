A l'heure du laitier, un face-à-face qui s'annonce tendu entre Macron et les agriculteurs

Le chef de l'Etat viendra bien inaugurer le Salon de l'agriculture comme les présidents le font d'habitude depuis Jacques Chirac, "mais pas comme tous les ans", a prévenu vendredi soir le patron du syndicat agricole majoritaire FNSEA Arnaud Rousseau. Sous-entendu, ce ne sera pas une promenade de santé à l'abri des huées et des manifestations de défiance.

Le chef de l'Etat prévoit de rencontrer les responsables de "tous les syndicats agricoles avant l'ouverture officielle" puis "d'aller au contact de tous ceux qui veulent échanger comme je le fais chaque année", selon son message sur X.

Les présidents français passent généralement des heures, voire la journée entière, au Salon, et les incidents ne sont pas inhabituels. Nicolas Sarkozy avait lancé "Casse-toi, alors, pauvre con!" en 2008 à un homme qui refusait de lui serrer la main. François Hollande s'était fait huer et insulter par des éleveurs en 2016.

Arnaud Rousseau a prévenu le président "qu'avant de défiler et faire des photos, il fallait d'abord annoncer aux paysans ce qu'ils attendaient et qu'ils réclamaient depuis des semaines", lors d'un discours devant ses troupes de la FNSEA et du syndicat allié Jeunes agriculteurs (JA) dans la soirée devant les portes du salon, porte de Versailles à Paris.