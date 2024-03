L'homme qui a lancé un cocktail Molotov sur la police devant le tribunal le 28 mai

Des centaines d'agriculteurs, au volant de près de 250 tracteurs, ont manifesté mardi sur la rue de la Loi et la place du Luxembourg à l'occasion d'une troisième action européenne organisée par la fédération européenne Via Campesina (ECVC) et les fédérations agricoles wallonnes Fugea, FJA et FWA.

Des manifestants ont notamment mis le feu à des bottes de paille et lancé des pétards et feux d'artifice sur les forces de l'ordre. Ils ont également déversé du purin et des betteraves sur la rue de la Loi ainsi que sur la fresque "The Future is Europe". La presse a également été la cible de pétards et de jets d'œufs, et un journaliste qui prenait des photos a été frappé au visage. Deux policiers ont également été blessés.