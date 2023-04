Liberty Steel: les offres de reprise rejetées par le tribunal de l'entreprise

Dans le dossier de la reprise des actifs de Liberty Steel, le tribunal pouvait choisir entre trois offres. Deux de celles-ci, partielles, avaient été émises par le sidérurgiste ArcelorMittal (qui voulait reprendre 127 travailleurs), propriétaire avant l'arrivée de Liberty en 2019, et par le consortium NLMK/Marcegaglia (qui concernait 97 personnes). Une troisième offre était déposée par Liberty Steel, via sa filière roumaine Liberty Galati, pour l'ensemble des actifs et des 582 travailleurs.

L'auditeur du travail estimait qu'il ne fallait retenir aucune des offres, considérant les deux premières discriminatoires et la troisième parce que Liberty Galati n'apportait pas les garanties nécessaires. Le tribunal de l'entreprise n'a retenu aucune de ces offres.