Liège et Charleroi ensemble pour booster la biotech wallonne

Le Biopark et Bridge 2 Health (B2H), les deux hubs régionaux pour les entreprises biotechnologiques à Charleroi et Liège, viennent de concrétiser une première collaboration en vue d'attirer de gros acteurs de la biotech en Wallonie, écrit jeudi L'Echo. Un accord sous forme de mémorandum d'entente (MOU) a été signé ce mardi à Gosselies entre un parc de biotechnologie taïwanais de Taipei et le Biopark et B2H.