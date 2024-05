L'impact de Novo Nordisk sur l'économie danoise encore plus important qu'on ne le pensait

Le succès de l'Omzempic, médicament contre le diabète, et du Wegovy, médicament amincissant, ont fait de Novo Nordisk l'entreprise la plus précieuse d'Europe. L'impact sur l'économie danoise est immense. Le PIB du Danemark a augmenté de 1,9% en 2023, mais sans Novo Nordisk, la croissance aurait été nulle.

De nouveaux chiffres montrent que l'impact est encore plus important que prévu. Alors que les autorités tablaient sur un impact globalement limité sur l'emploi national, il apparaît que Novo Nordisk représente à elle seule la moitié des emplois créés dans le secteur privé hors agriculture: 7.500 emplois directs et 8.400 emplois indirects. Ce chiffre est susceptible d'augmenter. L'entreprise veut augmenter massivement sa production et prévoit également une nouvelle usine au Danemark.