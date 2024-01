L'Inde lance sa ligne test de train Hyperloop avec ArcelorMittal

L'Inde va lancer à Madras son premier démonstrateur de train rapide à sustentation magnétique de type Hyperloop, pour tester des solutions de transport de voyageurs et de marchandises, a annoncé mercredi le sidérurgiste ArcelorMittal, partenaire du projet.

ArcelorMittal et ArcelorMittal Nippon Steel Materials sont associés avec l'Institut indien de Technologie de Madras (IIT Madras) ainsi que des équipes d'étudiants et TuTR Hyperloop, une start-up incubée à ITT, pour développer ce projet qui sera la "première infrastructure de test Hyperloop en Asie", indique un communiqué du sidérurgiste.

ArcelorMittal va fournir les matériaux, l'acier, ainsi que des équipes d'ingénierie, de conception et de gestion de projet pour soutenir la création de cette première ligne test, qui sera basée sur le campus de Thaiyur, dans la banlieue de Madras (Chennai), avec le soutien du ministère des Transports ferroviaires.

"Cette collaboration rêvée entre le gouvernement, l'université et l'industrie a le potentiel de créer en Inde et pour le monde, une technologie de mobilité de masse efficace, durable et abordable financièrement", a souligné Aravind S. Bharadwaj, cofondateur de la startup TuTR Hyperllop, cité dans le communiqué.

ArcelorMittal et l'Institut de technologie de Madras ont déjà collaboré pour identifier ensemble des solutions de décarbonation de l'industrie.