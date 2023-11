L'indice BEL 20 fait grise mine à l'instar de ses voisins européens

AB InBev (54,87) gagnait une fraction alors que KBC (53,10) et Ageas (37,13) se dépréciaient de 0,8 et 0,1%, Elia (94,10) perdant 0,7% alors que D'Ieteren (144,40), GBL (72,24) et Melexis (73,15) revenaient à leurs points de départ.

Aperam (27,77) était en tête des baisses avec un recul de 2% devant UCB (68,60) qui perdait 1%, Solvay (97,60) et arGEN-X (458,00) cédant 0,6 et 0,8% alors que Galapagos (35,76) gagnait 0,2%.

Aedifica (56,70) et WDP (24,72) regagnaient 0,4 et 0,5% tandis que Cofinimmo (62,75) reculait de 0,4% et Proximus (8,00) de 0,8%.

Engie (15,606) se distinguait par ailleurs en progressant de 3,1% alors que EVS (26,15) et Kinepolis (45,70) abandonnaient 2 et 3,4%, DEME (88,20) et VGP (81,25) reculant de 1,9 et 2,7% contrairement à Inclusio (13,35), positive de 2,7%.

Mithra (1,444) et Onward Medical (3,60) repartaient enfin de 5,5 et 5,9% à la hausse, MDxHealth (0,305) gagnant 1,7% supplémentaire.