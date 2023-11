L'indice Bel 20 a finalement regagné 2,78% sur la semaine

Galapagos (34,45) avait viré de 0,50% à la hausse, rejoignant arGEN-X (452,30) et Solvay (103,35) qui s'appréciaient de 0,50 et 0,05%, UCB (68,52) remontant de 1,24%.

Tous les éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse à l'exception d'AB InBev (56,23) et Elia (102,20) qui reperdaient 0,37 et 0,29%, les hausses étant emmenées par KBC (53,24) et Barco (15,58) avec des bonds de 2,78 et 2,16%.

Les immobilières voyaient Aedifica (58,35) et Cofinimmo (64,90) regagner 1,66 et 0,85% tandis qu'Ackermans (147,10) et Sofina (200,20) étaient positives de 1,10 et 1,11%, Aperam (27,14) et Umicore (23,29) de 1,23 et 0,95%, Ageas (38,48) et D'Ieteren (155,80) de 1,10 et 1,17%.

EVS (27,70) et Bekaert (40,06) terminaient 1,5 et 1% plus haut que la veille alors que celle-ci avait perdu jusqu'à 3,4% sur des annonces pessimistes.

Crescent (0,009) se distinguait en ajoutant 15,5% aux 8,1% engrangés la veille alors Belysse (0,75) chutait de 11,7%.