L'indice BEL 20 progresse avec 12 de ses éléments dans le vert

Le poids-lourd de la biotech arGEN-X (464,20) a terminé nettement en tête avec un bond de 4,53%. Aedifica (53,35) et Cofinimmo (59,70) se distinguaient également par des regains de 3,69 et 1,70% en compagnie de WDP (23,64), qui a progressé de 1,37%.

Melexis (68,20 euros) était, par contre, en baisse de 1,66% tandis que Umicore (22,21 euros) et Solvay (98,62 euros) abandonnaient 1,07 et 1,12%, UCB (68,40 euros) reculant de 0,96%, AB InBev (53,38) et Proximus (7,812) respectivement de 0,47 et 0,13%.

Ageas (36,42) valait 0,44% de plus que mardi alors que Sofina (181,40) croissait de 1,34%, Aperam (26,30) de 0,57% et Barco (14,64) de 1,04% comme GBL (69,72).

Econocom (2,215) et Tubize (63,80) baissaient, par ailleurs, de 4,3 et 1,5% tandis qu'Immobel (25,75) et Agfa-Gevaert (1,482) reculaient de 1,9 et 2,6%. À l'inverse, Bois Sauvage (272,00) et Engie (15,354) s'appréciaient de 3 et 2,3%, Roularta (12,30) de 3,3%.