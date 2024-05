L'indice Bel 20 rebondit en fin de journée, arGEN-X en tête

Après avoir évolué dans le rouge et perdu jusqu'à 0,45% mercredi, l'indice Bel 20 devait rebondir à l'approche de la clôture et terminer sur un regain de 0,14%, à 3.996,70 points avec 11 de ses éléments dans le vert. arGEN-X (341,20) et Melexis (84,10) se distinguaient en tête avec des bonds de 3,46 et 3,25%.

Galapagos (26,14) perdait par contre 1,06% tandis que KBC (68,00) et Elia (99,90) abandonnaient 1,19%, AB InBev (60,50) et Ageas (47,22) étant négatives de 1,14 et 0,88%.

Syensqo (94,46) et UCB (127,60) reculaient de 1,18 et 0,62% à l'inverse de Solvay (34,19) qui était positive de 2,61%. Les immobilières voyaient Aedifica (60,70) et WDP (27,66) remonter de 1,51 et 1,10%, Cofinimmo (61,05) gagnant 0,33%.