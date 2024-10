L'indice BEL 20 repasse au-dessus des 4.300 points, arGEN-X et Solvay en tête

Umicore (10,86) freinait notre indice vedette en chutant de 2,34% alors que celui-ci était soutenu par arGEN-X (497,30) et Solvay (38,00) qui progressaient de 2,33 et 2,29% en compagnie d'UCB (173,10) et Galapagos (26,88), en hausse de 1,17 et 0,30% ; Syensqo (75,69) concédant 0,13%.

KBC (69,40) et Ageas (49,26) valaient 0,12 et 0,45% de plus que vendredi, AB InBev (59,60) et Lotus Bakeries (12.200) s'appréciant de 0,37 et 0,83%.