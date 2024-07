L'indice BEL 20 se rapproche des 4.000 points, arGEN-X en tête

Melexis (83,75) et Elia (91,40) valaient de même 2,51 et 2,41% de plus que mardi alors que Solvay (32,04) et Syensqo (81,95) se démarquaient par des reculs de 1,45 et 1,36%. UCB (145,00) et Galapagos (24,54) s'appréciaient quant à elles de 0,73 et 1,66%.

Lotus Bakeries (9.820) reperdait de justesse 0,20% tandis que AB InBev (55,52) était en hausse de 1,57%, KBC (67,44) et Ageas (43,60) de 1,29 et 0,32%.