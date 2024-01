L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris signe un nouveau record en séance

Partager:

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mardi un nouveau record absolu, après l'élan donné en fin de semaine passée par les résultats records du géant du luxe LVMH, poids lourd de la cote parisienne. Le CAC 40 a dépassé dans les tout premiers échanges son précédent plus haut en séance, qui datait du 14 décembre 2023, et affiche désormais 7.660,65 points comme record absolu. Vers 09H15, l'indice s'inscrivait en légère hausse de 0,11%.

Vendredi, l'indice avait battu son record de clôture à l'issue d'une séance de forte hausse tirée par le bond de plus de 12% de LVMH. LVMH est la plus grosse entreprise cotée à la Bourse de Paris et vaut désormais plus de 385 milliards d'euros. Son poids dans le calcul du CAC 40 est d'autant plus important: sa variation compte pour plus de 10% dans la pondération de l'indice. La place parisienne est aussi portée par les paris des investisseurs concernant une baisse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales dans les prochains mois, ce qui serait bénéfique pour l'activité économique.

Lundi, des "commentaires de quelques membres du conseil des gouverneurs" de la Banque centrale européenne (BCE) ont suggéré "un début de baisse (des taux, NDLR) plus précoce" que ce qu'a laissé entendre la présidente de l'institution Christine Lagarde la semaine dernière, soulignent les analystes de Natixis Research CIB. Le vice-président de la BCE Luis de Guindos, a affirmé que "les bonnes nouvelles sur l'inflation finiront par se refléter dans la politique monétaire" de la BCE, rapportent les analystes Deutsche Bank. Les chiffres de croissance au quatrième trimestre de plusieurs pays et de la zone euro sont attendus mardi et seront scrutés via ce prisme d'évolution des taux d'intérêt.