L'industrie métallurgique et technologique parvient à un "accord sectoriel"

La fédération des entreprises technologiques Agoria, d'une part, et les syndicats (ACV-CSC Metea, CGSLB, FGTB, MWB) d'autre part, sont parvenus, "à l'issue d'intenses négociations sectorielles", à un accord dans l'industrie métal et technologique pour la période 2023-2024, annoncent-ils jeudi soir.

L'accord prévoit une prime de pouvoir d'achat de 200 euros pour le plus grand nombre. En outre, le montant de la prime dépend de la croissance des bénéfices en 2022 par rapport aux 4 années précédentes et varie entre 200 et 750 euros.

"Alors que les crises successives ainsi que l'inflation et les indexations historiques qui en découlent mettent notre économie et nos entreprises sous une pression rarement rencontrée auparavant, il était important d'aboutir à un accord qui garantisse la paix sociale entre les 6.000 entreprises et les plus de 120.000 travailleurs de la CP 111", a commenté Bart Steukers, CEO d'Agoria.

L'accord comprend "un engagement fort de la part des partenaires syndicaux à travailler ensemble à un dialogue social nouveau et davantage tourné vers l'avenir. Cela constituera la base de la concertation sociale à l'avenir, tant au niveau du secteur que de l'entreprise", a déclaré M. Steukers, cité dans le communiqué.