L'industrie technologique dit avoir émis 38% de gaz à effet de serre en moins depuis 2008

Selon la première (et dernière en date) actualisation de son rapport "Technology for a better world", qu'elle a lancé il y a deux ans pour mesurer la durabilité des entreprises, l'industrie technologique du pays est pour l'instant responsable de 3,6% des émissions de gaz à effet de serre de toutes les activités commerciales belges. "Un chiffre remarquablement bas quand on sait que le secteur représente plus de 9%" du produit intérieur brut (PIB).

L'engagement pris par la fédération et ses plus de 2.000 entreprises membres concerne d'autres critères de durabilité qu'Agoria a également mesuré. L'investissement dans le domaine de l'économie circulaire en fait partie, et représente un fameux challenge puisque l'objectif de la fédération est que 50% de ses membres le fassent d'ici 2030 alors qu'ils ne sont encore que 7% actuellement.