L'inflation américaine repousse le BEL 20 sous les 3.700 points

Après avoir entamé la séance de mardi avec prudence, l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient déraper à l'annonce d'une inflation américaine supérieure aux attentes, l'indice bruxellois reculant finalement de 1,09% à 3.675,52 points avec 18 de ses éléments dans le rouge, D'Ieteren (176,30) en tête avec une chute de 3,19%.

Aperam (31,00) et Umicore (20,70) reperdaient 2,49 et 2,13%, Aedifica (54,90) et WDP (25,38) reculant de 2,14 et 2,53%, Cofinimmo (62,25) de 1,97%, Melexis (78,75) et Sofina (217,20) de 2,66 et 1,90%. AB InBev (59,40) et Ageas (38,47) cédaient 0,75 et 0,03% tandis que KBC (62,82) reperdait 0,25%.

Galapagos (36,49) stationnaire, Solvay (23,19) était seule positive avec un gain de 1,53% alors que Syensqo (83,22) et UCB (93,28) abandonnaient 1,74 et 1,29%, arGEN-X (361,80) cédant de justesse 0,17%. Elia (105,40) avait viré de 1,22% à la baisse, rejoignant Proximus (8,25) qui perdait 1,24%. Les résultats de Vastned Retail Belgium (30,50) étaient salués par un bond de 3% alors que Lotus Bakeries (8.820) et Unifiedpost (3,27) reperdaient 5,1 et 8%, Agfa-Gevaert (1,216) et Immobel (25,05) chutant de 3,3%.