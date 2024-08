L'inflation atteint 2,86% en août

Les principales hausses de prix enregistrées en août concernent le tabac, les loyers privés, les boissons non alcoolisées, les chambres d'hôtel, les vêtements, ainsi que les restaurants et les cafés. Les carburants, les appareils ménagers, les fleurs et plantes, les légumes et le gaz naturel ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice, détaille le SPF Economie.