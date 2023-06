L'inflation a coûté 165 millions d'euros à Colruyt

Entre avril 2022 et mars 2023, Colruyt a vu ses coûts d'exploitation augmenter de 235 millions d'euros. "Hors acquisitions, il s'agit d'une augmentation des coûts de 200 millions d'euros, dont nous pouvons dire que 80 à 85% sont facilement imputables à l'inflation", a précisé Stefaan Vandamme. Par exemple, les coûts salariaux ont augmenté de 115 millions d'euros et les coûts de l'énergie et du transport de 50 millions d'euros.

L'inflation, alimentée par l'invasion russe de l'Ukraine, a donc constitué pour le détaillant une nouvelle gageure, qui a suivi de peu celle imposée par la crise du coronavirus. "Cela nous a mis au défi en termes de gestion des coûts, ce qui nous a obligés à prendre beaucoup d'initiatives et de décisions l'année dernière", a déclaré le CEO Jef Colruyt.