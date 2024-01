L'inflation rebondit dans la zone euro et conforte la prudence de la BCE

La hausse des prix de l'alimentation (y compris alcool et tabac) s'est elle infléchie, à 6,1% en décembre, après 6,9% le mois précédent.

Et le chiffre le plus scruté par les marchés financiers et la BCE, celui de l'inflation sous-jacente c'est-à-dire corrigée des prix très volatils de l'énergie et de l'alimentation, envoie un signal encourageant.

Cet indicateur, jugé plus représentatif, a reculé en décembre à 3,4%, après 3,6% en novembre, en ligne avec les prévisions des analystes.