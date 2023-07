L'Inspection économique a saisi près de 190.000 produits contrefaits en 2022

L'Inspection économique a saisi 189.152 produits contrefaits l'année dernière. Parmi ceux-ci, les parfums et produits de soins (111.970) occupaient la première place, suivis par les appareils électroniques (28.240) et les jouets (19.579), indique le SPF Économie mardi dans un communiqué.

Jusqu'il y a peu, ces produits illégaux - et parfois dangereux - étaient détruits par incinération afin de veiller à ce qu'ils ne se retrouvent pas sur le marché. Mais en raison du caractère peu durable de cette méthode, le SPF Économie s'est attelé à trouver une alternative en collaboration avec des associations et entreprises spécialisées dans le recyclage et la revalorisation, précise le service public fédéral.

Les produits contrefaits contiennent souvent des matériaux qui peuvent encore être réutilisés séparément, comme le matériel électronique par exemple, ou même les emballages (carton, papier, sangles…).