L'installation d'éoliennes et parcs solaires limitée dans plusieurs régions

Le gestionnaire du réseau électrique haute tension Elia ne dispose plus d'espace pour installer de nouvelles éoliennes, des parcs solaires ou de batteries en Flandre occidentale, selon un article publié vendredi dans le journal économique De Tijd. Le sud du Hainaut et des provinces de Namur et de Liège est aussi concerné par cette problématique, peut-on constater sur le site du gestionnaire.