L'interdiction de vente des montres Apple aux États-Unis temporairement suspendue

L'ICT avait recommandé, le 27 octobre dernier, l'interdiction de plusieurs modèles d'Apple Watch (précisément les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2) après avoir été accusés par le fabricant d'appareils médicaux Masimo de copier ses technologies de détection du taux d'oxygène dans le sang. L'administration du président américain Joe Biden avait jusqu'au 25 décembre pour s'opposer à cette décision, mais a finalement annoncé mardi qu'elle n'avait pas émis de véto.

Apple avait annoncé dès le 18 décembre la suspension de la vente aux États-Unis des montres Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, afin de "respecter la décision si elle devait être confirmée", avait expliqué à l'AFP un porte-parole du groupe. Elles ne sont plus disponibles depuis le 21 décembre sur son site internet et depuis le 24 décembre en boutiques.