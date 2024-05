L'Iran en deuil après la mort du président Raïssi dans un crash d'hélicoptère

Le décès de M. Raïssi à 63 ans ouvre une période d'incertitude politique en Iran, au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, un allié de la République islamique.

Sa mort brutale va entraîner une élection présidentielle au suffrage universel qui devra être organisée "dans les 50 jours", soit d'ici au 1er juillet. En attendant, c'est le premier vice-président Mohammad Mokhber, un homme de l'ombre de 68 ans, qui assumera les fonctions de président par intérim.

Elu président en 2021, Ebrahim Raïssi était considéré comme l'un des favoris pour succéder au Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans, pour qui "la nation iranienne a perdu un serviteur sincère et précieux".

"Ses ennuis dus à l'ingratitude et aux railleries de certains méchants ne l'empêchaient pas de travailler jour et nuit", a encore dit le chef de l'Etat, le gouvernement saluant un "président (...) travailleur et infatigable" qui "a sacrifié sa vie pour la nation".