Livret A: Lombard plaide à nouveau pour la "stabilité" du taux de rémunération

Entre les divers produits d'épargne - assurance vie, livrets réglementés... - "il y a une question de hiérarchie des rendements à laquelle on est attentif et qui serait déformée si le taux du Livret A continuait à monter", a assuré M. Lombard dans un entretien accordé à l'AFP lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.

"Ce ne serait pas logique que le taux du Livret A, qui est liquide, garanti et défiscalisé soit le plus élevé" parmi les produits d'épargne, dont certains sont nettement plus risqués, et donc traditionnellement mieux rémunérés.

La Caisse des dépôts gère 60% des montants déposés par les Français sur leur Livret A ou leur Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qu'elle réinvestit notamment dans des prêts destinés à la construction de logements sociaux.

Depuis plusieurs mois, les Français plébiscitent ces livrets d'épargne réglementés, dont le taux de rémunération est devenu nettement plus attractif en répercussion d'une forte inflation.