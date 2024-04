Livrets A et LDDS poursuivent leur ascension en mars mais à vitesse plus lente

L'encours des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a progressé au mois de mars, mais moins vite qu'en début d'année, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des dépôts (CDC).

La somme de ces deux montants dits de "collecte nette", 2,44 milliards d'euros, est deux fois inférieure au mois de mars 2023 (5,99 milliards d'euros), mais constitue un retour aux moyennes pré-Covid pour un mois de mars.

Elle est également inférieure à la collecte nette des mois de janvier et février, mais équivalente à ce qu'a fait l'assurance vie lors des deux premiers mois de 2024.

L'attrait du Livret A et du LDDS, au capital garanti et disponible à tout moment, s'essouffle donc quelque peu face à la concurrence, malgré un taux net de 3% compétitif par rapport aux fonds euros de l'assurance vie, qui affichent un taux moyen (hors prélèvements fiscaux et sociaux) de 2,6% en 2023, selon une estimation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).