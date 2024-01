Lixon défend son projet de réhabilitation de l'ancien couvent des Récollets à Nivelles

Alors que le collège communal MR-Ecolo de Nivelles doit rendre un avis dans les prochaines semaines sur la demande de permis introduite par la société Lixon pour réhabiliter une partie de l'ancien couvent des Récollets, l'entreprise de construction a présenté vendredi son projet à la presse. Elle estime, alors que le dossier fait l'objet de l'opposition de riverains et d'associations de défense du patrimoine, que la réhabilitation proposée préserve l'esprit architectural de l'ensemble, en maintenant les arbres et les monuments du site.

Lixon a indiqué vendredi que le projet présenté, qui prévoit l'aménagement de 30 appartements au total, a fait l'objet de plusieurs années de travail avec des spécialistes dans différents domaines, et d'un processus participatif pour les riverains.

Lixon a acheté trois ailes de l'ancien couvent en 2017 à la ville de Nivelles, alors que le bâtiment, qui n'est pas classé, était désaffecté. Dans le projet, il a été décidé de rénover deux ailes, l'aile Ouest et le "quartier provincial", en respectant l'architecture existante et les gabarits actuels. Par contre, l'aile Sud, construite historiquement en plusieurs phases et non homogène par rapport au reste du site, sera démolie. Elle fera place, selon les plans de Lixon, à un immeuble qui se veut une "réinterprétation contemporaine des codes du passé".