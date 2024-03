L'Observatoire des prix aura besoin de renfort

Si les missions de l'Observatoire des prix sont élargies à l'avenir, "on aura besoin de plus de renfort et de beaucoup plus de moyens", a lancé son directeur Peter Van Herreweghe, mardi devant la commission de l'Économie de la Chambre. Actuellement, celui-ci travaille avec 6 ETP (équivalents temps plein), a-t-il indiqué.