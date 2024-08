L'Occitanie en proie aux flammes dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales

L'incendie, attisé par des vents soufflant à 80 km/h, qui s'est déclaré vers 02h00 du matin, a détruit un mobil-home: "Cinq autres ont été partiellement touchés ainsi qu’une caravane", précise le communiqué, en ajoutant que les touristes ont été accueillis dans un bâtiment municipal.

A Frontignan, ville de 24.000 habitants au sud-ouest de Montpellier, l'incendie qui s'était déclaré dimanche après-midi a lui été "fixé" par les pompiers dans la nuit, après avoir ravagé environ 350 hectares de pinède, sans faire aucun blessé, a-t-on appris lundi matin auprès des pompiers.

"Le feu est fixé depuis deux heures et demie et on travaille toujours dessus parce qu'on a de nombreux points chauds et des risques de reprise assez importants", a déclaré à l'AFP, peu après le lever du soleil, le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des pompiers de l'Hérault.