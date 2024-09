A Londres, des tests sanguins transportés par drone pour éviter les embouteillages

Actuellement le transport peut prendre plus d'une demi-heure en ayant recours à des livraisons à moto ou par camionnette, alors que cela pourrait prendre moins de deux minutes avec un drone, fait valoir le Trust, qui compte réserver ce dispositif aux prélèvements liés aux cas urgents.

Les prélèvements effectués au Guy's Hospital, situé sur la rive sud de la Tamise, seront ainsi emmenés vers le St Thomas' Hospital à un peu plus de 3 km de là, a détaillé le Guy's and Thomas' NHS Foundation Trust, qui gère les deux établissements.

L'opération pilote, qui va débuter à l'automne en partenariat avec l'entreprise spécialisée dans la logistique de santé Apian, sera supervisée par l'Autorité de l'aviation civile.

Ce projet "combine deux de nos priorités principales: fournir le meilleur soin possible aux patients et améliorer notre durabilité", a fait valoir le professeur Ian Abbs, directeur général du Guy's and Thomas'NHS Foundation Trust.

Il est lancé au moment où le gouvernement travailliste a promis de "réparer" le NHS, le système public de santé, en crise après des années de sous-financement et la pandémie de Covid-19. Il met notamment l'accent sur la modernisation des hôpitaux et une meilleure prévention.