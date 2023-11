L'optimisme perdure sur les marchés financiers

GBL (72,16) était également négative de 1,74% tandis que Barco (15,50) et arGEN-X (454,60) cédaient 0,32 et 0,35%.

L'indice bruxellois était tiré par Melexis (81,10) et Elia (100,60) qui bondissaient de 4,44 et 2,86% mais, freiné par les prises de bénéfices enregistrées dans les immobilières, Cofinimmo (64,90) et Aedifica (58,60) reperdant 2,11 et 1,26% tandis que WDP (25,82) cédait 1%.

AB InBev (56,49) valait 0,52% de plus que la veille, KBC (51,94) et Ageas (38,26) s'appréciant de 1,56 et 0,92% tandis que Proximus (8,77) gagnait 2,31% supplémentaires, D'Ieteren (156,50) progressant de 1,29%, Aperam (27,37) et Umicore (23,62) de 1,22 et 1,42%.

Solvay (105,15) et UCB (67,76) étaient positives de 2,84 et 0,83%, Galapagos (34,73) remontant de même de 1,25%.

Atenor (6,92) chutait par ailleurs de 11,7% supplémentaires tandis que Orange Belgium (13,12), Colruyt (39,38), Exmar (7,90) et Unifiedpost (2,33) reculaient de plus de 2% et, Immobel (28,75) de plus de 3% comme Care Property Invest (12,98).