A Lorient, les pêcheurs en quête de "soutien politique" pour "sauver la filière"

En quête de "soutien politique", les pêcheurs français, réunis jeudi et vendredi pour leurs assises annuelles à Lorient (Morbihan), s'inquiètent de l'avenir de leur secteur malmené par le Brexit et les restrictions d'activité alors que la flotte vieillissante a besoin d'être renouvelée.

Trop de dossiers sont en souffrance selon les pêcheurs et le gouvernement est muet en cette période de réserve électorale. "On a besoin du soutien des politiques pour avancer", martèle M. Le Nézet.

Le CNPMEM, qui se veut "apolitique", constate chez les pêcheurs un rejet de plus en plus bruyant de la politique européenne et leur sentiment d'être abandonnés par l'Etat.

- "Vote anti-ONG" -

"Nos bateaux ont 31 ans en moyenne, on arrive au bout. Et on ne peut pas en construire de nouveaux (...) à cause des règles européennes", déplore Christophe Collin, directeur de l'Armement bigouden (9 navires et 80 emplois).