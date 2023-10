L'UBT-FGTB prône un secteur des transports équitable pour tous les travailleurs

Selon une enquête menée auprès d'un millier de personnes actives dans le secteur, les salaires et les conditions de travail arrivent en tête des problèmes les plus importants (70%), suivis par le dumping social (64%). Les personnes interrogées mentionnent ensuite la mondialisation et la dérégulation, les droits des travailleurs des plateformes ainsi que l'automatisation et la numérisation.

Les priorités principales des travailleuses et travailleurs interrogés sont donc des salaires plus élevés (88%), moins de charge de travail (51%) et la sécurité de l'emploi (30%). Ils demandent également au syndicat de se concentrer principalement sur le dumping social. La moitié des répondants disent d'ailleurs y avoir été directement confrontés avec une baisse de salaire et des conditions de travail, des pertes d'emplois et des problèmes de sécurité.