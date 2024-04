L'UCLouvain investit 100 millions pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments

Avec ce plan d'investissement concret, l'UCLouvain entend adopter une vision globale et accentuer le lien entre les besoins immobiliers et les objectifs de transition (qui dépassent le bâti, avec les questions liées à la mobilité, la gestion des déchets, etc.). Cette stratégie permet également d'avoir une vue prospective et de prioriser les rénovations (énergétiques) et les constructions (durables) à mettre en œuvre, souligne l'université.

Les 100 millions seront injectés dans la rénovation/construction du bâti d'ici à 2045, via un phasage quinquennal. Chaque année, l'université rénovera 1 à 2 grands auditoires.