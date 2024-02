L'UE adopte l'exemption sur les jachères, les agriculteurs maintiennent la pression

La Commission européenne avait suspendu complètement en 2023 cette condition pour produire davantage et compenser les perturbations de l'offre céréalière ukrainienne et russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Et une majorité d'Etats membres, dont la France, plaidaient vigoureusement pour reconduire cette exemption.

Sous pression après des semaines de fortes manifestations agricoles, où la question des jachères faisait figure d'épouvantail, Bruxelles a finalement proposé fin janvier une "dérogation partielle".

Coût des engrais et de l'énergie, impact des importations ukrainiennes, "épisodes climatiques extrêmes"... "Les agriculteurs éprouvent des difficultés à respecter" l'obligation de jachères, au risque sinon d'une "incidence significative sur leurs revenus" et de "mettre en péril leur viabilité", reconnaît la Commission.