L'UE doit mener plus d'efforts pour atteindre ses objectifs climatiques, selon un rapport

L'Union européenne (UE) doit mener plus d'efforts si elle veut atteindre ses propres objectifs climatiques, notamment en matière de transports, bâtiments, agriculture et exploitation forestière. C'est ce qui ressort du premier bilan intermédiaire du paquet "Fit for 55", une partie importante du "Green Deal" européen, de l'European Scientific Advisory Board on Climate Change, un comité scientifique que l'UE a elle-même affecté.