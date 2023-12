Lufthansa commande 40 Airbus et 40 Boeing pour 9 milliards de dollars

La commande comporte des avions court et moyen-courrier avec des options d'achat d'appareils supplémentaires, ce qui en fait "la plus grande modernisation de la flotte de l'histoire" du groupe, a commenté Detlef Kayser, membre du directoire, dans un communiqué.

Ces avions sont réputés "plus silencieux, plus économiques, plus efficaces" et émettant "jusqu'à 30% de CO2 en moins que leurs modèles précédents", selon M. Kayser.

Avec une flotte de plus de 700 avions commerciaux, Lufthansa, concurrent d'Air France-KLM, poursuit une stratégie de flotte à long terme visant la rentabilité et la réduction des émissions.