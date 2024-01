Lufthansa prévoit d'embaucher 13.000 nouveaux collaborateurs cette année

Lufthansa Group prévoit d'embaucher environ 13.000 nouveaux collaborateurs cette année. Il s'agit principalement de pilotes, de personnel de cabine, de techniciens et de spécialistes des technologies de l'information, a indiqué lundi le groupe aérien allemand, qui possède également les compagnies aériennes Eurowings, Brussels Airlines, Swiss et Austrian Airlines.

Lufthansa dit rechercher plus de 3.500 stewards et hôtesses, auxquels s'ajoutent environ 1.000 pilotes et co-pilotes, quelque 2.000 techniciens et plus ou moins 900 experts en informatique. Le groupe recrute également du personnel au sol supplémentaire pour ses hubs de Francfort et de Munich.

L'année dernière, la maison-mère de Brussels Airlines avait déjà embauché plus de 13.000 nouveaux travailleurs en raison de la forte reprise dans le secteur après la pandémie de coronavirus.