L'usine bruxelloise d'Audi également confrontée à des soucis informatiques

Le constructeur n'a pas seulement été touché dans son propre pays. Le souci à l'infrastructure IT a été résolu dans le courant de la nuit, précisait jeudi matin le porte-parole d'Audi Brussels. "L'application a été relancée et la production reprend", selon Peter D'hoore.

VW a précisé jeudi matin que le problème informatique qui avait mis à l'arrêt plusieurs usines du groupe en Allemagne mercredi était résolu et que la production avait pu reprendre.

Le problème a été repéré mercredi soir à Forest. La production a été interrompue durant la seconde partie du shift de l'après-midi. Elle a été relancée dans le courant de la matinée jeudi. L'interruption, qui ne devrait pas avoir de trop lourdes conséquences, aura duré quelques heures et rien n'indique que le problème relève d'une cause externe. De Forest sortent actuellement les modèles Q8 e-tron et Q8 Sportback e-tron.

Presque tous les sites allemands du groupe ont été touchés par cette avarie: Wolfsburg, Zwickau, Emden, Hannovre, Osnabrück et Dresden. Des usines de pièces détachées comme Brunswick, Salzgitter, Kassel et Chemnitz ont aussi été concernées.