L'utilisation des plateformes d'IA générative continue à croître à grande vitesse

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a indiqué vendredi que Meta AI, son assistant capable de répondre à des questions posées en langage courant ou de générer des images, comptait maintenant 400 millions d'utilisateurs mensuels.

Lancé en avril, Meta AI a été intégré aux réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi qu'aux messageries WhatsApp et Messenger, mais est aussi accessible via un site dédié.