Lutte contre le cancer du poumon: le médicament Trodelvy ne répond pas aux attentes

Ce traitement contre le cancer utilisé pour les patients atteints de certains types de cancer du sein et de la vessie, s'avère moins prometteur dans la lutte contre le cancer du poumon avancé, reconnaît Gilead Sciences.

L'étude de phase 3 (qui vise à étendre l'utilisation du Trodelvy) a montré que les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) malpighien ou non malpighien - le type de cancer du poumon le plus courant - et traités par le Trodelvy vivaient plus longtemps que ceux ayant reçu une chimiothérapie, a déclaré l'entreprise pharma. Toutefois, la différence n'était pas statistiquement significative.