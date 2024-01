LVMH fait briller le CAC 40, qui bat son record absolu en clôture

Sa hausse sur une séance est la plus importante depuis le 4 janvier 2023.

Il est surtout porté par la spectaculaire progression de LVMH, qui s'adjuge plus de 12% après la publication de ses résultats annuels, et a connu sa meilleure séance depuis 2008.

LVMH est la plus grosse entreprise cotée à la Bourse de Paris et vaut désormais plus de 385 milliards d'euros. Son poids dans le calcul du CAC 40 est d'autant plus important: sa variation compte pour plus de 10% dans la pondération de l'indice.