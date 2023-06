Macron lance l'Acte II de son plan "Marseille en grand"

Deuxième ville de France, Marseille est aussi l'une des plus pauvres, avec ses 40.000 logements insalubres, ses quartiers Nord déshérités et son trafic de drogue endémique.

"Marseille en grand", Acte II: Emmanuel Macron revient passer trois jours dans la cité phocéenne, de lundi à mercredi, avec de nouvelles annonces pour l'aider à combler ses retards et retrouver toute sa place de "porte d'entrée sur la Méditerranée en Europe".

En lançant le plan "Marseille en grand" en septembre 2021, le chef de l'Etat avait déjà mis cinq milliards d'euros sur la table pour renforcer les effectifs de police, rénover les écoles, l'espace urbain et développer les transports.

"Sa volonté aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, c'est de poursuivre, d'accélérer ces engagements", en proposant une "véritable ambition pour ce territoire", relève l'Elysée. Le président, attendu lundi matin, va notamment se pencher sur les "questions de sécurité", la "vie des quartiers", les "copropriétés dégradées" et "l'avenir du port", ajoute la présidence sans plus de précisions.

Après une longue séquence consacrée à la réindustrialisation et aux nouvelles technologies, Emmanuel Macron poursuit ainsi son marathon politique et médiatique pour relancer son quinquennat après la crise des retraites.