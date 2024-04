Malgré un premier trimestre lent, Barco confirme ses prévisions pour 2024

Le groupe courtraisien Barco, spécialisé dans la technologie de l'image, a enregistré une diminution des commandes et des ventes au premier trimestre de l'année, rapporte-t-il mardi. Il traduit ces résultats par la réduction des stocks de ses clients, principalement dans le segment Meeting Experience et la division Healthcare, et une diminution de la demande dans les marchés Entertainment.

Lors des trois premiers mois de 2024, les commandes ont baissé de 23% et les ventes de 21% par rapport au premier trimestre 2023. Le recul a principalement concerné la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Barco table sur un retour à des niveaux de stocks normalisés chez sa clientèle et s'attend cette année à des ventes conformes à 2023, avec un renouement avec la croissance en glissement annuel au second semestre. La marge EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devrait dépasser les 14% pour l'ensemble de l'exercice 2024.

"Barco a des perspectives prometteuses quant aux introductions de nouveaux produits dans toutes les divisions, ce qui forme une base solide pour renouer avec la croissance à compter du second semestre", ajoutent les CEO An Steegen et Charles Beauduin. "Nous continuons d'investir dans notre flux d'innovations en matière de technologies de visualisation révolutionnaires afin de préparer l'introduction de nouveaux produits en 2025."