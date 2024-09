Manifestation nationale: Brussels Airlines annule "la plupart de ses vols" le 1er octobre

Brussels Airport a indiqué vendredi que la manifestation nationale du 1er octobre à Bruxelles, destinée à dénoncer les dérives des secteurs du gardiennage, du nettoyage et de l'horeca, touchera "une grande partie du personnel chez le prestataire de service externe pour la sûreté" de l'aéroport. Cela risque de mener à de longues heures d'attente aux contrôles de sécurité. "Les compagnies aériennes, en concertation avec l'aéroport, ont décidé d'annuler ou de reprogrammer un nombre important de vols au départ le 1er octobre", précise le gestionnaire de l'aéroport. Les passagers seront directement informés des changements par les compagnies aériennes.

Parmi celles-ci, Brussels Airlines a déjà prévu l'annulation de "la plupart de ses vols". "Les passagers seront informés et transférés vers un autre vol le plus rapidement possible", a prévenu la filiale du groupe Lufthansa. L'alternative pourrait être un vol "un jour plus tôt, un jour plus tard ou, pour les passagers en transfert, un transfert vers un autre hub du groupe Lufthansa".