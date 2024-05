Marché des changes: le Japon est intervenu à hauteur de plus de 62 milliards de dollars depuis un mois

Le Japon est intervenu sur le marché des changes à hauteur d'environ 62 milliards de dollars depuis fin avril, a annoncé vendredi le ministère des Finances nippon, confirmant les spéculations du marché en ce sens après plusieurs brusques rebonds du yen.

Il s'agit de la première fois en un an et demi que le Japon puise dans ses réserves de dollars afin de freiner la dégringolade de sa devise, tombée fin avril à un plus bas en 34 ans face au billet vert et à des abysses historiques face à l'euro.